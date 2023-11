Mulher quer vender anel de noivado no Facebook e enfrenta assédio de homens

Uma mulher de 26 anos, Camille Fahrnbauer, enfrenta uma experiência inusitada ao tentar vender seu anel de noivado de 1,6 quilos no Facebook Marketplace. Após um acidente que forçou a deixar seu emprego de enfermeira, Camille decidiu vender o anel valioso após o término de seu casamento de dois anos em fevereiro, diz o New York Post.

Encontros indesejados no Marketplace

Camille foi surpreendida por uma série de mensagens inusitadas de homens que, ao invés de mostrar interesse na compra do anel, a convidavam para encontros. As questões levantam questões sobre o verdadeiro interesse dos usuários no Facebook Marketplace.

https://www.tiktok.com/@camille.fahrnbauer/video/7294031544035937582?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7306083121040180742

As mensagens variavam desde convites para dançar country até propostas de casamento, deixando Camille perplexa sobre o motivo dos homens estarem explorando anúncios de anéis de noivado para convidar mulheres para encontros. O incidente, embora assustador, não abalou Camille, que fez piada da situação nas redes sociais.

Camille Fahrnbauer, uma enfermeira de viagens em Salt Lake City, Utah, decidiu vender seu anel de noivado após um acidente forçá-la a abandonar seu emprego. No entanto, o que deveria ser uma transação comum no Facebook Marketplace se transformou em uma série de encontros indesejados.

Ao anunciar o anel de diamante de 1,6 quilates, Camille recebeu mensagens de homens que, ao invés de demonstrar interesse na compra, a convidaram para encontros. As mensagens compartilhadas em seu TikTok revelam abordagens diretas, questionando as verdadeiras intenções por trás do interesse nos anéis de noivado na plataforma.

Apesar de algumas abordagens assustadoras, Camille manteve o bom humor, ressaltando sarcasticamente que as mulheres deveriam "deletar o Hinge e baixar o Facebook Marketplace". O anel foi vendido posteriormente para um homem que o usou para propor à namorada no Japão, proporcionando uma nova memória para a alegria. O incidente, registrado no TikTok, alcançou mais de 6,5 milhões de visualizações, gerando comentários bem-humorados sobre as investidas inusitadas.