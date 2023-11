Mulher que passa maioria do dia nua define limite: "não vou ao supermercado sem roupa"

Lucy Muse, uma artista de Cardiff, no País de Gales, adotou um estilo de vida "opcionalmente vestido", preferindo passar a maioria dos dias completamente nua. A escolha, segundo ela, permite uma expressão autêntica. No entanto, mesmo em um ambiente onde a lei permite o nudismo em público no Reino Unido, Lucy revelou uma exceção inusitada: ela não se sentiria confortável indo ao supermercado sem roupas.

Durante seus dias na universidade, Lucy adotou um estilo de vida mais livre, dedicando-se à nudez e economizando dinheiro ao se desfazer de todas as suas roupas. A artista encontrou um grupo de amigos que compartilhavam sua compreensão e começou a criar arte visual com seu corpo. Atualmente, ela compartilha insights sobre seu estilo de vida no TikTok, onde atrai quase 37.000 seguidores curiosos.

Limite pessoal

Mesmo que a legislação no Reino Unido permita a nudez em público, Lucy esclareceu que opta pelo "senso comum" e evita situações como ir às compras sem roupas. Ela reconhece que seu estilo de vida pode não ser para todos, mas destaca a importância da autenticidade e liberdade de expressão.

Segundo o guia da British Naturism, a nudez em si não é crime no Reino Unido, a menos que haja um contexto sexual ou intenção de causar alarme e desconforto, como relembrou o The Mirror. Lucy compreende a necessidade de equilíbrio entre o direito dos naturistas à liberdade de expressão e o direito do público em ser protegido de assédio, alarme e desconforto.

Viver de maneira "alternativa", como Lucy descreve, pode atrair críticas, mas ela abraça sua autenticidade, mesmo enfrentando algumas adversidades. A artista destaca que sua escolha é uma forma de expressão e uma maneira de desafiar as normas convencionais, compartilhando seu estilo de vida intrigante com uma audiência cada vez maior.