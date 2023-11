Mulher é infernizada durante voo após se recusar a trocar de assentos com outro passageiro

Viagens de avião podem ser estressantes para grande parte das pessoas, por conta disso algumas decidem se planejar com antecedência. Esse foi o caso de uma mulher que decidiu buscar apoio no Reddit após se envolver em uma confusão durante o voo.

Segundo a mulher, que faz questão de reforçar não saber se agiu de forma errada, ela sabia que precisaria passar por um voo de 12 horas que seria seguido de uma corrida contra o tempo para uma escala após o pouso. Por conta disso, ela optou por um dos assentos localizados perto da porta do avião, na esperança de ser uma das primeiras a deixar a aeronave.

“O assento que escolhi era pago, mas ficava bem na frente do avião, e coincidentemente ele tinha um espaço extra para pernas. Eu não acabaria me beneficiando do espaço por ser uma mulher baixinha, mas a localização era o que eu precisava”.

Ela não teve um voo tranquilo

Segundo a mulher, tudo ia bem e ela conseguiu se acomodar em seu lugar, mas levou pouco tempo para que ela fosse incomodada por outro passageiro.

“Um homem se aproximou e pediu para trocar de lugar comigo. O primeiro contato foi educado e ele explicou que por ser alto sofre com dores ao voar e me pediu para trocar de lugar com ele. A hora que notei que seu assento era nos fundos do avião, eu disse que não podia atender ao pedido dele”.

“Expliquei que paguei justamente para sentar na frente do avião, mas ele ficou ainda mais irritado dizendo que não tinha razão para uma pessoa baixinha sentar naquele lugar com espaço extra. Eu informei novamente que comprei adiantado por precisar desembarcar com pressa”.

“Depois disso eu sugeri que ele perguntasse para outras pessoas sentadas nos assentos ao lado, e ele recusou dizendo que não queria incomodar os homens ou separar casais, mas manteve sua atitude rude comigo, então chamei um comissário de bordo”.

A mulher então explica que todo restante da viagem foi ainda mais incômodo pois o passageiro constantemente passava no corredor ao seu lado e fazia questão de esbarrar nela ou fazer comentários desnecessários.

Para os usuários do Reddit, a atitude do homem é que foi errada.

“Você não agiu errado. Meu irmão é alto, sabe o que ele faz antes de voar? Reserva um assento com espaço para as pernas”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter chamado novamente a comissária de bordo por causa dos constantes esbarrões”, finalizou outra.