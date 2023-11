Médica revela "alimentos saudáveis" que podem ser perigosos: evite essas escolhas

A médica residente na Califórnia, Mijin Brown, popular no TikTok, desmascara cinco alimentos comumente considerados saudáveis, destacando ameaças à saúde metabólica. Suas revelações desafiam noções populares sobre frutas, leite de aveia, aveia e bolos de arroz, diz o New York Post.

Frutas e sucos: armadilha açucarada

Do ponto de vista da resistência à insulina, a Dra. Brown alerta sobre o alto teor de açúcar em sucos e frutas modernas, projetadas para serem mais doces e menos fibrosas. Apesar disso, ela enfatiza a importância do consumo de frutas inteiras com moderação, de acordo com as diretrizes dietéticas.

Leite de aveia e a polêmica da aveia

A médica condena o leite de aveia por seus níveis elevados de carboidratos, açúcares e aditivos. Além disso, ela aborda a controvérsia em torno da aveia, aconselhando diabéticos a escolher tipos de aveia sem sabor e destacando suas preferências por opções como amêndoa sem açúcar ou leite de coco.

Bolos de arroz: muito carboidrato

Brown alerta sobre a baixa saciedade dos bolos de arroz, apesar da adição calórica atraente. Com baixo teor de fibras e alto teor de carboidratos, ela sugere suplementos como abacate ou manteiga de nozes para equilibrar a ingestão. A médica incentiva a moderação e oferece alternativas mais saudáveis.

Apesar das críticas online, a Dra. Brown enfatiza que o objetivo é conscientizar sobre o impacto metabólico desses alimentos, incentivando escolhas equilibradas. Ela ainda compartilha substituições para uma abordagem mais saudável da dieta, ressaltando que a moderação é a chave para desfrutar de todos os alimentos.