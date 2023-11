Marido lamenta: "noite, amor, você"; palavras finais para esposa vítima de morte súbita

Uma manhã que começou como qualquer outra se transformou em tragédia para Richard Lewis quando sua esposa, Mandy, de 52 anos, faleceu subitamente após sua rotineira sessão de natação.

Mandy, uma mãe ativa e dedicada cuidadora do filho com Síndrome de Down, sofreu uma parada cardíaca instantânea durante o exercício. Seu marido, Richard, descreve o momento de encontrar paramédicos realizando CPR como "traumático".

Mesmo após 90 minutos de esforços para reanimá-la, Mandy não resistiu. Os médicos suspeitam de uma condição rara, conhecida como Síndrome da Morte Súbita Arrítmica (SADS), que afeta apenas 500 pessoas por ano no Reino Unido. Surpreendentemente, os testes iniciais não revelaram causas subjacentes, deixando a família enlutada sem respostas.

Investigação genômica

A morte de Mandy foi encaminhada ao Centro de Genômica de Manchester, onde sua amostra genética foi examinada. No entanto, os resultados iniciais e testes adicionais em seu coração não revelaram razões hereditárias ou marcadores. Para familiares, a falta de explicação torna a perda ainda mais difícil de aceitar.

Richard permitiu que as câmeras do Channel 5 documentassem a investigação, visando conscientizar sobre SADS.

Ele vê essa experiência como catártica, ajudando a família a lidar com a perda. Agora, eles arrecadam fundos para a British Heart Foundation e a Down’s Syndrome Association, mantendo viva a memória de Mandy.