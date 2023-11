Mãe defende amamentação em local inusitado da Disney: "somos todos humanos"

Uma visita à Disney World, em Orlando, se transformou em polêmica quando uma mãe, Meredith Barnayak, decidiu amamentar sua filha durante o passeio Frozen Ever After no Epcot. A foto capturada pela câmera do parque gerou debates online, com opiniões divergentes sobre a ação, diz o New York Post.

Meredith Barnayak, de Pittsburgh, defendeu sua decisão de amamentar sua filha Poppy, de 1 ano, durante o passeio. Para ela, a ação foi natural, promovendo a mensagem de que qualquer forma de alimentação para um bebê deveria ser aceita em qualquer lugar. O ato, normal para ela, desencadeou uma série de comentários online.

Após a divulgação da foto pela primeira vez de Barnayak, Jo Goddard, em seu site Cup of Jo, uma onda de comentários críticos surgiu. Alguns questionaram a segurança da amamentação no passeio, enquanto outros acusaram a mãe de buscar atenção. No entanto, muitos apoiaram a normalização da amamentação em público, elogiando Barnayak por cuidar de sua filha em todas as situações.

Barnayak, em resposta aos críticos, explicou que o passeio era um passeio tranquilo de barco, sem cintos de segurança, e que a foto capturou um momento em que uma queda casual ocorreu no escuro. A mãe destacou a importância de compreender o contexto da situação antes de julgar os julgamentos.