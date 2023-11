Jovem casal surpreende homem pela honestidade

Paul Lyon, residente em St Helens, teve uma experiência inusitada ao retornar do mercado. Poucos segundos após chegar em casa, ouviu uma batida na porta. Ao abrir, deparou-se com um jovem casal segurando £180 e fazendo uma pergunta inesperada: "Você deixou cair dinheiro?"

Surpreendido pela honestidade, Paul explicou: "Eu fui ao mercado comprar algumas coisas para o café da manhã e decidi sacar dinheiro. Ao chegar em casa, em 30 segundos ouvi a campainha, atendi, e lá estavam um jovem casal. Eles me perguntaram se eu tinha deixado cair dinheiro, e na hora eu não sabia, mas ao verificar, percebi que estava sem o dinheiro. Agradeci e tentei recompensá-los, mas eles recusaram qualquer gratificação."

Paul verificou a gravação da campainha eletrônica e descobriu que o casal o seguira para devolver o dinheiro perdido, como levantou o The Mirror. Tocado pela honestidade dos jovens, compartilhou a história no Facebook, recebendo muita atenção e elogios. Os pais do casal expressaram orgulho pela integridade de seus filhos.

Dinheiro-sendo-dado-2-Karolina-Grabowska-Pexels

Karolina Grabowska / Pexels

Orgulho nas ações exemplares

Helen Pye, mãe de Jarrod (um dos jovens), disse: "Estamos muito orgulhosos deles, mesmo antes disso, são duas das pessoas mais adoráveis e trabalhadoras que você poderia conhecer. Ambos são alunos exemplares no último ano da Rainford High School. Charlie possui seu próprio negócio, e Jarrod é voluntário na Dungeons of the North, onde coordena jogos para adolescentes semanalmente."

A postagem original no Facebook gerou uma onda de elogios, com muitos destacando a integridade de Jarrod e Charlie. Um comentarista observou: "Adoro ouvir histórias assim sobre jovens.

A maioria das crianças hoje em dia é criticada por várias coisas, mas isso prova que não perdemos toda uma geração para a sociedade atual. Ainda existem muitos jovens gentis, inteligentes e respeitosos. Parabéns a eles, espero que recebam um gesto de bondade de volta um dia."