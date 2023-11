Inspirando gerações: idosa tira carta aos 66 anos e celebra sua ‘independência’

Nunca é tarde para adquirir novas habilidades, e a história de Francisca Bernardo é uma inspiração vívida desse princípio! Aos 66 anos, a professora aposentada, viúva e mãe de dois filhos, decidiu enfrentar o desafio de obter a carteira de motorista. Surpreendentemente, ela arrasou logo na primeira tentativa, provando que a determinação não tem idade.

Moradora de uma cidade no interior do Acre, Francisca, que costumava desfrutar de passeios de bicicleta, viu-se impulsionada a buscar a CNH devido a um sério problema na coluna. Apesar de sua independência anterior, ela reconheceu a necessidade de um carro para manter sua autonomia.

A decisão de Francisca não apenas transformou sua própria vida, mas também inspirou outras mulheres de sua idade. “Tirar minha CNH é uma independência. Muitas colegas com a minha idade dizem que vão tirar também. Eu incentivo que tem que tirar mesmo porque é uma necessidade”, compartilhou a idosa.

Foto: reprodução/Arquivo pessoal

Ao deixar a bicicleta de lado, Francisca superou obstáculos físicos e emocionais. A transição para o carro era essencial para continuar realizando suas atividades diárias sem depender de terceiros. “Quando eu me vi impossibilitada pelo motivo da coluna, pensei em tirar a habilitação para carro, porque vou sentada e preciso manusear só os braços e os pés”, explicou.

Sob o apoio caloroso de filhos, instrutores e amigas, Francisca encarou o desafio com coragem. O dia da prova prática se tornou um evento na cidade, com pessoas se reunindo para testemunhar a conquista da aposentada. Aprovada no exame, ela receberá a CNH em 30 dias, mas já deixou claro que não pretende abandonar a bicicleta por completo.

A história de Francisca é um lembrete inspirador de que a estrada da vida pode ser percorrida com ousadia e coragem, independentemente da idade em que se decide iniciar essa jornada.

