Homem de 26 anos é preso por ficar nu na atração 'It's a Small World' da Disneyland

Um homem de 26 anos foi detido no domingo após se despir completamente na Disneyland, especificamente perto da atração "It's a Small World". A polícia de Anaheim foi chamada para lidar com a situação, resultando na prisão do indivíduo por exposição indecente e uso de substância controlada.

Por volta das 13h30, os policiais responderam a uma chamada de segurança da Disney sobre um visitante que havia tirado suas roupas nas proximidades da atração "It's a Small World". O homem, sob a influência de substância controlada, foi preso e levado ao hospital como precaução.

Vídeos compartilhados nas redes sociais, trazidos pela People, mostram o indivíduo nu nas áreas aquáticas próximas à entrada da atração, interagindo com os cenários e bonecos animatrônicos, enquanto a música de fundo toca "Jingle Bells". Visitantes expressaram preocupação e pediram para que o homem parasse, temendo danos à atração.

Pessoa-algemada-RDNE-Stock-project-Pexels-2

RDNE Stock project / Pexels

Comportamento desorientado

Testemunhas afirmaram que o homem parecia desorientado e agiu de maneira errática, chegando a subir em partes da atração. Funcionários da Disney tentaram ajudá-lo a descer, mas ele continuou a se mover na direção oposta, chegando a beber água das áreas aquáticas antes de fugir em direção à entrada da atração.

Este incidente não é o primeiro envolvendo visitantes que desrespeitam as regras dos parques Disney. No mês passado, um hóspede da Walt Disney World pulou na World Showcase Lagoon no Epcot, supostamente por uma aposta de $60.000. O comportamento inadequado foi capturado em vídeo, e o hóspede foi alertado sobre uma possível proibição vitalícia.

Este incidente chocante levanta preocupações sobre a segurança e comportamento inadequado nos parques temáticos, exigindo uma resposta eficaz das autoridades e operadores do parque.