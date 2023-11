Gyatt: a gíria enigmática da Geração Z que está deixando os mais velhos perplexos

Os membros da Geração Z, famosos por seu vernáculo digital único, adicionaram mais uma palavra ao seu dicionário de gírias: "gyatt". Esta abreviatura enigmática, derivada de "maldito", tornou-se popular ao descrever uma mulher atraente, especialmente em ambientes online, conforme introduzido pelos streamers do Twitch YourRage e Kai Cenat, diz o New York Post.

O enigma por trás de ?gyatt?

O termo "gyatt" tem origem nos streams do Twitch e ganhou destaque ao ser usado para expressar admiração por mulheres específicas. Seu surgimento causou um aumento significativo nas pesquisas sobre "gírias da Geração Z" no Google, indicando o interesse crescente e a perplexidade dos mais velhos em relação ao vocabulário da geração mais jovem.

Gen Z slang word taking over social media leaves older users baffled — here’s what it means https://t.co/ayDIjhCREW pic.twitter.com/w1rlsF0yV1 — New York Post (@nypost) November 25, 2023

A gíria da Geração Z continua a surpreender e confundir as gerações mais velhas. Termos como "fora do bolso" exemplificam a evolução linguística, criando barreiras de compreensão no ambiente de trabalho. Ficar atualizado com esses novos termos, incluindo "gyatt", torna-se crucial para evitar mal-entendidos e promover uma comunicação eficaz entre diferentes grupos geracionais.