Gerente de mídia social: entre os "melhores empregos para meninas preguiçosas" de 2023

Um recente estudo da agência social System definiu os "melhores empregos para meninas preguiçosas" em 2023, e os gerentes de mídia social conquistaram a segunda posição, com os moderadores da comunidade liderando a lista. O público viral #LazyGirlJob, com mais de 36,8 milhões de visualizações no TikTok, reflete uma busca crescente por carreiras que oferecem flexibilidade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, diz o New York Post.

Esther Cohen, diretora de marketing da Workamajig, destaca que a tendência de procurar "empregos esperados para meninas" é uma resposta à cultura agitada pós-pandemia. A pressão do excesso de trabalho impulsiona a busca por carreiras que proporcionem um ambiente menos estressante e mais flexibilidade.

Social media manager voted one of the top ‘lazy girl jobs’ of 2023 https://t.co/Luy1enia7m pic.twitter.com/2TtNP3CQxY — New York Post (@nypost) November 22, 2023

Apesar do estigma associado aos "empregos preguiçosos", Keith Foggan, fundador da System, argumenta que o trabalho árduo é essencial nas funções de gerenciamento de mídia social. Esses profissionais desempenham um papel crucial na presença online das organizações, exigindo colaboração com diversas equipes.

O estudo indica que as funções nas redes sociais oferecem um ambiente dinâmico e muitas vezes híbrido ou remoto, proporcionando um equilíbrio ideal entre a vida pessoal e profissional. Além disso, contradizendo a percepção de que esses empregos exigem pouco esforço, destaca-se a eficiência e a iniciativa necessária para se destacar na indústria competitiva das redes sociais.

Os moderadores da comunidade ocupam uma posição de destaque na lista, sendo responsáveis ​​por moderar a discussão, garantir a conformidade com as regras e manter a empresa informada sobre as tendências nas interações dos membros. Embora rotulados como "empregos experientes", esses profissionais desempenham um papel crucial no ambiente digital.

A discussão nas redes sociais reflete uma mudança na percepção de carreiras, desafiando estereótipos de preguiça e destacando a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.