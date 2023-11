Genro quebra o silêncio e fala sobre relação com sogro; caso de traição viralizou nas redes sociais

O caso de traição de Araraquara, que viralizou nas redes sociais nacionalmente, teve mais uma reviravolta nesta semana.

Como detalhado pelo portal LeoDias, Juninho Virgílio, genro exposto pela mulher Camila Oliveira por traí-la com o sogro, falou pela primeira vez sobre o caso.

O jovem que ficou conhecido nacionalmente deu sua versão dos fatos. Ele disse que manteve o relacionamento extraconjugal com o pai de sua esposa pois estava sendo ameaçado.

O rapaz também relatou que entrou no jogo do sogro para criar provas contra ele.

“Eu ficava atordoado por constantes ameaças, se ele não me ameaçava de morte, ele falava que ia mandar alguém tirar meu filho de mim. Então eu precisava entrar no jogo dele para conseguir criar provas contra ele, sabe? E foi onde eu fui conseguindo isso, graças a Deus entrei com advogado já e a verdade será toda esclarecida aí para o Brasil todo entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo com a minha vida”, disse.

O caso viralizou nas redes sociais após vídeos expostos por Camila Oliveira em que Juninho Virgílio e o sogro, Edielson Oliveira, tendo relações íntimas.

Após a exposição, um vídeo em que Camila põe fogo no carro do pai também se espalhou pelas redes.

Ainda de acordo com as informações, Edielson chegou a ser flagrado em um surto no meio da rua, e chegou a ser agredido pela população local. Confira vídeo:

Com informações do portal LeoDias

Leia também: