Garoto nativo americano de 8 anos é forçado a cortar o cabelo pela própria escola

A ACLU do Kansas denuncia que um garoto nativo americano de 8 anos foi supostamente obrigado a cortar o cabelo ou enfrentar a possibilidade de ser enviado para casa, em conformidade com a política capilar de sua escola primária. A ACLU enviou uma carta à Girard Unified School District e à R.V. Haderlein Elementary School classificando a política como "discriminatória".

A ACLU solicitou à escola que "imediatamente conceda [ao aluno não identificado] uma acomodação permitindo que ele use o cabelo abaixo dos ombros, de acordo com suas tradições culturais e religiosas". O garoto, membro da Nação Wyandotte, inspirou-se na prática religiosa e cultural de manter o cabelo comprido após testemunhar outros membros masculinos fazerem o mesmo durante um evento anual.

Em agosto, funcionários da escola teriam informado ao garoto que ele precisava cortar o cabelo para cumprir as regras do código de vestimenta, como trouxe a People. A mãe do menino, também não identificada, solicitou uma isenção com base na herança nativa americana e crenças espirituais, oferecendo documentação tribal. Contudo, ela teria sido informada de que "não havia isenções para a política capilar".

Escola-Pixabay

Pixabay

Revisão da política pela escola

Após várias tentativas frustradas de comunicação, a mãe, temendo punições, cortou o cabelo do filho em setembro. A ACLU alega que a política viola leis de liberdade religiosa e normas de igualdade de gênero. O superintendente, Todd Ferguson, afirmou que o distrito escolar revisará a política em uma reunião em dezembro.

Essa alegação segue uma controvérsia semelhante no Texas, onde um aluno negro foi retirado da escola e enviado a um programa disciplinar alternativo devido ao seu penteado. A ACLU destaca o impacto negativo dessas políticas, reforçando estereótipos e discriminando com base na aparência capilar.