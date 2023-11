Funcionários de um bar LGBT+ batem em clientes nas ruas da Cidade do México

A Cidade do México é uma das metrópoles mais importantes do mundo. Milhares de jovens saem, aos fins de semana, à procura de um lugar para aproveitar a noite e ter grandes momentos. No centro da capital há diversos bares que se dizem “inclusivos”, mas nas últimas horas começaram a se popularizar como lugares onde os seguranças bateram em clientes da comunidade LGBT+.

A conta informativa Qué Poca Madre compartilhou a gravação de 33 segundos em que se vê como um grupo de homens ameaçaram várias pessoas. Apesar da presença dos funcionários da Segurança Ciudadana, os funcionários agrediram os clientes. Até o momento, o motivo do conflito é desconhecido, mas alguns internautas asseguraram que a força foi excessiva.

SE PUSIERON VI0LENT0S 😱🎥🚨#DenunciaCiudadana



Afuera del antro "La Puri", ubicado en el Centro Histórico de la #CDMX, los de seguridad g0lp3aron a clientes de la comunidad #LGBTIQ 🏳‍🌈@FiscaliaCDMX



‼ÚNETE A NUESTRO CANAL DE #WHATSAPP 👇👇💥👇👇https://t.co/sdOFXUJ1vw pic.twitter.com/tSueDBAtL2 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 27, 2023

Constantes agressões à comunidade LGBT+

No dia 17, a House of Magdalena realizou a terceira edição da MET Gala Ball 2023, uma noite “onde as pessoas que caminham foram colocadas no centro e com elas suas identidades”.

Infelizmente, as pessoas que organizaram o evento denunciaram a agressão de Manuel Chong, proprietário da Casa Lucerna e com quem se tinha um acordo para efetuar a locação do local.

As vítimas asseguraram que “desde o início tudo estava errado porque ele não respeitou o acordo que tínhamos para que o evento acontecesse na Lucerna 42″. Além disso, o acusado “continuava a inventar coisas, como cobrar depósitos caso algo se quebrasse”.