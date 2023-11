Funcionária do Walmart se demite após dez anos e viraliza

Gail Lewis, uma figura icônica do Walmart em Morris, Illinois, se despediu em grande estilo após 10 anos de serviço, tornando-se viral no TikTok. Sua emotiva despedida conquistou milhões, enquanto ela compartilhava seus sentimentos sobre a transição para um novo capítulode vida, diz o New York Post.

Emoção na despedida

Gail Lewis, conhecida como Associada 8-4-4, comoveu a internet com uma saudação final aos colegas de trabalho. Seu vídeo, carregado de emoção, capturou o sentimento de encerramento e gratidão por uma década de serviço dedicado.

O vídeo de despedida de Gail acumulou mais de 22,5 milhões de visualizações, transformando-a em uma sensação do TikTok. A comoção nas redes sociais criou histórias fictícias, enquanto os comentários expressam apoio e desejos de boa sorte para o próximo capítulo de Gail, que ainda não revelou seu novo trabalho.