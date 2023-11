Família de Chicago resgatada após ficar presa em montanha congelante no Colorado

Uma família de Chicago, composta por dois adultos e três crianças, foi resgatada após ficar presa na Greenhorn Mountain, no Colorado, enfrentando temperaturas congelantes. A aventura começou pela manhã, quando a família, munida de um kit de sobrevivência ao ar livre, decidiu fazer uma trilha até o topo da montanha.

Ao se depararem com a altitude e neve inesperadas, a família ficou exausta e enfrentou dificuldades para continuar. Com a chegada do anoitecer, sem comida suficiente e roupas adequadas, eles tomaram a decisão crucial de ligar para o 911 antes que a situação se tornasse uma emergência grave.

A equipe de busca e resgate voluntária, juntamente com outras equipes de emergência, respondeu prontamente. A família, além de levar um kit de sobrevivência, havia informado parentes sobre sua trilha, demonstrando conscientização sobre a importância da comunicação em aventuras ao ar livre.

Familia-reunida-Askar-Abayev-Pexels

Askar Abayev / Pexels

Reencontro com a família

A equipe de resgate foi transportada de helicóptero para o topo do North Peak, onde encontraram a família. Com a chegada da escuridão, a equipe caminhou com a família até um ponto acessível, onde veículos de emergência aguardavam. O processo de resgate levou cerca de sete horas, culminando no reencontro seguro com outros membros da família.

As autoridades do xerife do condado de Pueblo enfatizaram a importância de aventureiros estarem cientes das condições e de sua experiência, especialmente nesta época do ano, quando as condições podem mudar rapidamente, e o sol se põe mais cedo como trouxe a People.

Até o momento, não foram fornecidas informações adicionais sobre o estado atual da família. Este resgate ocorre pouco depois do salvamento de um caminhante "não preparado" que tentava atingir o cume ao norte da Montanha Princeton, no Colorado, durante uma tempestade de neve, ressaltando os riscos das aventuras não planejadas em condições adversas.