Estranhos tornam-se heróis ao encontrar aliança perdida de casal: 'reacendeu a esperança'

Mary Ann e Joseph Novetske, um casal de Michigan com 42 anos de casamento, estão aplaudindo a gentileza de seis estranhos que se tornaram seus heróis ao ajudar a encontrar uma aliança perdida este mês.

O ato de bondade aleatório aconteceu quando os estranhos responderam ao apelo de ajuda do casal, que havia perdido a aliança.

No início de novembro, Joseph percebeu que havia perdido sua aliança artesanal após trabalhar no jardim. Incerto sobre onde ou quando a perdeu, o casal recorreu às redes sociais, pedindo ajuda aos locais, especialmente àqueles com um detector de metal, para ajudar na busca pelo quintal. Dezenas ofereceram ajuda.

Salvadores inesperados

A sorte sorriu para os Novetskes quando seis estranhos se apresentaram em sua casa, prontos para ajudar na busca. Munidos de detectores de metal, passaram horas vasculhando a propriedade até encontrarem a aliança perdida. O grupo até posou para fotos com o casal durante a busca.

A emoção tomou conta do momento em que a aliança foi encontrada. Mary Ann descreveu a alegria ao ouvir uma das mulheres gritar: "Encontramos a aliança!". Ela destacou o fato de que a estranha estava mais emocionada do que ela, e a descoberta reavivou a esperança do casal.

A localização da aliança em meio a uma pilha de folhas foi mostrada em um vídeo do canal local como trouxe a People. Mary Ann expressou sua gratidão nas redes sociais, considerando a descoberta como "obra de Deus". Agradeceu aos "servos de Deus" - Joel, Paula, Kathy, Jim e Lisa - por sua generosidade e ajuda no momento crucial.