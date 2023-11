Esposa exige que o marido pare de pagar pelo carro da irmã mais nova

Uma mulher está passando por momentos complicados em seu relacionamento, depois que seu marido decidiu presentear a irmã mais nova com um carro. Desabafando no Reddit, ela não sabe mais como lidar com a situação.

Sem se identificar, a mulher conta que o marido tem duas irmãs mais novas, e que desde quando começaram a namorar se lembra de ver o companheiro ajudando as irmãs que passavam por dificuldades.

“Ele a ajudava quando ela fazia faculdade de artes, mas eles brigaram quando ele a pegou com drogas em sua casa. Ele também tentou ajudar sua mãe por muito tempo e seu crescimento salarial foi prejudicado por causa disso”.

“Depois que o avô deles faleceu, minha sogra recebeu uma herança, se aposentou antecipadamente e agora recebe menos da metade do que receberia se fosse se aposentar com a idade correta”, conta a mulher.

Ela então explica que eles foram morar juntos pouco tempo depois de começarem a namorar, período em que seu companheiro ajudou a irmã mais nova a se formar na faculdade de engenharia.

Até que, em 2016, os dois decidiram se casar. “Compramos nossa casa com muito sacrifício, ainda temos dívidas de cartão e estamos administrando tudo. Apesar disso, ele segue apoiando as irmãs”.

Ela não quer mais isso

A mulher então conta que apesar das dificuldades, o marido continuou ajudando a irmã “artista” com uma espécie de mesada para seus medicamentos e cigarros, que “a ajudaram” a superar um relacionamento abusivo.

No entanto, mesmo após a situação ser contornada, o suporte financeiro foi mantido.

“Ela e o namorado foram afetados pela pandemia e perderam rendimentos e o carro, tudo isso enquanto minha outra cunhada consegue se manter perfeitamente. Meu marido, fica pressionado pela família, e acaba concordando em financiar um novo carro para minha cunhada”.

“Minha cunhada e o namorado se casaram, mas ainda dependem financeiramente do meu marido. Para completar, ela engravidou e meu marido agora quer pagar o carro deles pelos próximos 5 anos como presente”.

Leia também: Mulher é criticada por dormir durante voo: ‘Pensaram que eu estava morta’

“Estamos conversando sobre isso, tentamos interromper esse suporte, mas meu marido agora quer continuar. Eu estou errada em pedir a ele para parar com isso, já que ele sempre ajuda a todos e se coloca em segundo plano?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está mais do que certa em pedir ao marido que pare de ajudar a irmã.

“A família dele, tirando sua irmã mais nova que se mantem sozinha, está forçando seu marido a sustentar a todos. Seu marido não vê o problema nisso porque ele é parte do problema”, comentou uma pessoa.

“Sua cunhada é uma adulta e o que vocês fizeram foi mais do que suficiente”, finalizou outra.