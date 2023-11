Eletricista trabalha em casa abandonada e fica chocado ao descobrir que dois amigos ainda vivem por lá

Um eletricista trabalhava em uma casa abandonada em Detroit, nos EUA, quando se deparou com uma situação chocante. O homem notou duas cabeças peludas o observando do quintal. Sendo assim, decidiu se aproximar. Relato extraído do portal The Dodo.

Quando o homem chegou mais perto, viu que se tratava de dois cachorrinhos. Um deles parecia estar ferido, olhando o eletricista em uma distância segura. Aparentemente, a dupla canina não pertencia a ninguém e estava perdida por aí. Com isso em vista, o trabalhador resolveu agir rapidamente.

A fim de ser a ponte para o resgate da dupla, o eletricista contatou o Detroit Pit Cres Dog Rescue. Theresa Sumpter, diretora executiva e fundadora da instituição, se encaminhou no mesmo dia para buscá-los. Apesar do receio dos animais, Sumpter conseguiu estabelecer uma confiança mínima e os pegou.

“Foi incrível resgatá-los, pois eu não tinha certeza se seria capaz de protegê-los, pois eles estavam muito hesitantes e cautelosos em [se aproximar] de mim no início”, disse Sumpter ao The Dodo. “Consegui conquistá-los com algumas palavras doces e guloseimas saborosas.”

Mudança de vida

Posicionados em uma caixa, os animais, mais tarde chamados de Mercy e Grace, logo estavam seguros. Depois de um tempo, chegaram ao hospital, a fim de passarem por exames gerais. A dupla apresentava um comportamento tímido no início, mas tudo mudou com o passar do tempo.

Depois de duas semanas, a dupla canina manifestou comportamentos e humor completamente diferentes, com mais cor e vida.

“Ambos saíram de suas conchas e estão se saindo muito bem”, disse Sumpter.

Atualmente a dupla segue com saúde na instituição recebendo todo o amor e carinho merecidos. Assim, os filhotes aguardam a chegada de uma família para adotá-los e proporcionar uma vida de qualidade a eles.