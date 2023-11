Confronto entre fuzileiros navais e civis em Austin, Texas; vídeo

Um grupo de fuzileiros navais foi flagrado em um confronto físico com civis no distrito de entretenimento de Austin, Texas. O incidente, ocorrido aparentemente no domingo à noite, foi capturado em vídeo, mostrando uma confusão generalizada que se seguiu a uma disputa verbal, diz o New York Post.

Pancadaria

O vídeo inicia com um jovem retirando o telefone de um fuzileiro naval e jogando-o durante uma discussão. O clima esquenta quando um civil de capuz branco se aproxima, resultando em empurrões e socos entre os fuzileiros navais e o grupo de civis.

A briga intensifica com trocas de socos entre os grupos. O vídeo mostra um fuzileiro naval e um civil trocando golpes, com intervenção policial necessária para conter a situação. Os oficiais de segurança dispensam os combatentes, prendendo um civil no processo.

A Sixth Street, conhecida por seus bares e casas noturnas, enfrenta há tempos problemas de segurança. O local já foi palco de incidentes violentos, incluindo um tiroteio em 2021 que resultou em uma morte e 13 feridos.

O Departamento de Segurança Pública do Texas encaminhou a situação para a polícia de Austin, que ainda não forneceu detalhes adicionais sobre as situações ou prisões relacionadas ao tumulto. A área, embora turística, continua enfrentando desafios em termos de segurança e comportamento tumultuado.