China enfrenta pneumonia, mas nega ser novo coronavírus

Na China, uma onda de pneumonia, inicialmente envolta em mistério, está desafiando hospitais e causando preocupação global. Autoridades de saúde chinesas atribuíram o surto à gripe e ao vírus do inverno, afastando os temores de um novo coronavírus. Enquanto Pequim enfrentava unidades de saúde sobrecarregadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) intervém para entender as origens e tendências do surto, diz o New York Post.

A Comissão Nacional de Saúde da China acordou uma sobreposição de vírus conhecidos, incluindo gripe, rinovírus, vírus sincicial (RSV), adenovírus e bactérias, como a pneumonia por micoplasma. Mi Feng, porta-voz do Ministério da Saúde chinês, enfatizou a importância de aumentar a capacidade de atendimento e a oferta de medicamentos.

China's mystery wave of pneumonia explained as struggling hospitals overwhelmedhttps://t.co/O97WMOFEm1 pic.twitter.com/k0dpU9olFH — Mirror World News (@MirrorWorldNews) November 27, 2023

Numa rara intervenção, a OMS solicita à China mais informações sobre o surto, incluindo dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Enquanto a China descarta a possibilidade de um novo vírus, a OMS recomenda medidas preventivas, como vacinação, distanciamento social, uso de máscaras e lavagem regular das mãos, para reduzir o risco de doenças respiratórias.

A China enfrenta uma onda de pneumonia, causando uma pressão sem precedentes nos hospitais e gerando temores em todo o mundo. As autoridades de saúde do país atribuíram o surto a um vírus comum do inverno, incluindo gripe e rinovírus, descartando a presença de um novo coronavírus. Pequim testemunha unidades de saúde sobrecarregadas, com relatos de hospitais recebendo milhares de pacientes diariamente.

A Comissão Nacional de Saúde da China revelou uma sobreposição de vírus conhecidos, como gripe, RSV, adenovírus, e bactérias, como responsáveis ​​pela propagação da doença. Em resposta ao aumento da procura, as autoridades recomendam medidas, incluindo a ampliação de instalações médicas e oferta de medicamentos. Enquanto isso, a OMS pede transparência à China, buscando informações adicionais sobre o surto.

Em meio às preocupações, a OMS orienta a população chinesa a adotar medidas preventivas, como vacinação, distanciamento social e uso de máscaras. O surto de pneumonia levanta questões globais sobre a saúde pública, enquanto a comunidade internacional aguarda esclarecimentos sobre a natureza e as origens dessa situação preocupante.