Tinder faz mudança no aplicativo

O Tinderestá apresentando novidades para tentar aumentar o engajamento com as páginas de perfis dosusuários. O objetivo da atualização é levar mais informações de forma resumida e também criar maiores interações naplataforma.

Segundo o Olhar Digital, citando o Engadget, as tags de informações básicas, uma das novidades, vão permitir que as pessoas compartilhem fatos como seu signo do zodíaco, hábitos de consumo e outros detalhes que considerem importante.

A empresa ainda trabalha para disponibilizar prompts com a ideia para facilitar o início da conversa, o que pode ser um desafio para muitas pessoas na hora de flertar.

Os usuários serão convidados a responder questionários para que os perfis interessados possam conferir as respostas, como "A chave do meu coração é", "O primeiro item da minha lista de desejos é" e "Duas verdades e uma mentira".

Eles também poderão criar questionários sobre si próprios, com o que consideram importante.

Por fim, a empresa introduziu um recurso de modo escuro para deslizar mais discretamente enquanto estiver em público ou iluminação mais fraca à noite.

Os recursos anunciados pelo Tinder já estão disponível, por exemplo, em outro aplicativo de relacionamento, o Bumble.

Junto aos novos recursos, o Tinder também dará a opção dedenunciar conteúdo específico das seções. Outros elementos do aplicativo estão sendo atualizados, como mudanças na interface do usuário, novas animações, incluindo a do "It’s a Match!", e uma configuração de modo escuro.

A atualização faz parte de esforços da empresa em busca de maior engajamento dos usuários da Geração Z, pessoas nascidas entre a segunda metade da década de 1990 e o ano de 2010, no aplicativo.