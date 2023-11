Sem crianças na festa de casamento: influenciador revela lista de proibições para o seu casamento e gera debate viral

Um influenciador mexicano causou polêmica nas redes sociais depois de divulgar a extensa lista de proibições que teria em seu casamento. Nesse sentido, ‘Un Tal Fredo’ divulgou tudo o que não quer para o seu matrimônio em um vídeo no TikTok.

Este fato gerou diversas reações entre os usuários, provocando um debate viral e onde a maioria criticou a longa lista.

A longa lista de proibições

De acordo com a notícia Milenio, o conhecido influenciador divulgou a lista de proibições para o casamento.

Sem crianças, Não fumar, Não alimentar aos animais, Não jogar lixo, Não pisar as plantas, Não molestar os animais, Não entrar nos terrenos, Não perturbar a tranquilidade, Não escalar árvores, Não subir nas rochas, Não entrar no lago e Não tocar na água. No total são 12 pontos, onde o primeiro e que está sublinhado e em negrito é “Sem crianças”.

Casais, acompanhantes ou "mais um" que ele não conheça Celulares na cerimônia Fotos fora do horário estabelecido Pessoas sentadas durante a festa Vestidos com estampas Surpresas Pessoas que querem chamar a atenção Propostas de casamento Acolher os influenciadores que participarem Pessoas que não trazem presentes Tradições "nacas"

No registro, o jovem explicou cada um dos pontos da sua lista, indicando que fazia isso com base na sua experiência como planejador de casamentos, especificando ainda que era baseada apenas em seus gostos pessoais, pois era uma pessoa um tanto exigente com esses assuntos.

O vídeo somou mais de 3 milhões de reproduções e gerou diversas reações nas redes. “Que preguiça ir à sua festa de casamento sem celular”, “melhor não fazer casamento” e “ficou meio sem classe”, foram parte dos comentários.