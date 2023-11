Segredo revelado: marido escondeu doação de esperma por décadas, diz esposa

Uma reviravolta inesperada abalou um casamento de décadas, quando uma mulher descobriu que seu marido havia doado esperma sem seu conhecimento, resultando no nascimento de uma filha. A revelação veio à tona apenas quando um teste de DNA revelou o segredo mantido por anos.

Traição revelada após anos de silêncio

Nos primeiros dias do casamento, na década de 90, o casal considerou a doação de esperma como uma solução para problemas financeiros, mas optou por não seguir adiante. Contudo, a mulher descobriu recentemente que seu marido doou esperma secretamente, resultando no nascimento de uma filha biológica. O marido só revelou a verdade em 2017, após descobrir sobre a filha por meio de um teste de DNA.

Segredo mantido e família despedaçada

A esposa, que se sente traída, compartilhou seu choque ao descobrir o segredo, revelando que o marido iniciou um relacionamento com a filha biológica sem informá-la. Além disso, ele manteve a existência da filha em segredo dos outros filhos do casal. A mulher expressou sua raiva e decepção pela traição.

Desafios emocionais e conselhos especializados

Ao buscar aconselhamento na coluna Dear Therapist do The Atlantic, a mãe recebeu orientações da psicoterapeuta Lori Gottlieb. Lori destacou que a confusão emocional enfrentada pela esposa é compreensível diante da traição. Ela enfatizou a diferença entre perdão e confiança, indicando que o perdão vem de uma mudança interna, enquanto a confiança requer uma mudança no comportamento do marido.

Caminho para a recuperação

Lori aconselhou o marido a ser transparente sobre a situação, compartilhando todos os detalhes sobre a filha biológica. Ela enfatizou que o marido deve demonstrar remorso genuíno, paciência e empatia para reconstruir a confiança. Caso contrário, a esposa deve considerar se é possível restaurar a confiança no relacionamento.

Em casos complexos como esse, a reconstrução da confiança é um desafio, exigindo esforço genuíno e transparência. A esposa enfrenta a difícil jornada de decidir se pode perdoar e reconstruir seu casamento após uma revelação que abalou as bases de sua relação.