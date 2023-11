Recrutadora de RH revela o pior que já aconteceu em uma entrevista

A cotidianidade de uma recrutadora de pessoal, Alba Vilches, torna-se peculiar e às vezes hilariante, como ela compartilha em sua conta do TikTok, onde revela algumas das experiências mais estranhas que viveu durante entrevistas de trabalho. No cotidiano do trabalho, ela foi testemunha de situações incomuns.

Em uma de suas histórias mais curiosas, Alba contou que, enquanto realizava um processo de seleção, ela ligou para o candidato de sua sala de trabalho. O jovem estava na sala de espera, então ela o identificou pela foto do seu currículo. Para surpresa de Alba, quando ela o chamou, ao lado dele levantou-se uma senhora, que se adiantou e disse que era a mãe do candidato e que tinha a intenção de acompanhá-lo durante a entrevista.

Ante a solicitação inesperada da mãe de acompanhar seu filho à entrevista, Alba, como profissional em seleção de pessoal, se opôs com firmeza e disse: “Senhora, a entrevista é para o seu filho, e eu agradeceria se esperasse aqui”. No entanto, essa resposta desencadeou uma má atitude por parte da mãe superprotetora, que mencionou diversos argumentos para apoiar seu desejo de acompanhar seu filho à entrevista.

Argumentos da mãe

Entre os seus argumentos, a senhora expôs que queria entrar na entrevista por causa da preocupação com possíveis fraudes e insistiu que deve estar informada sobre o que o seu filho está prestes a enfrentar no processo de seleção. A situação adquire um tom cômico e desafiador à medida que a interação entre Alba e a mãe intrusiva se desenvolve.

Para resolver o conflito, Alba propõe uma solução clara: "Ou o menino entra sozinho, ou ninguém entra". Diante desta alternativa, a mãe escolhe a segunda opção, recusando-se a permitir que seu filho participe da entrevista sem sua presença. A firmeza de Alba em manter a profissionalidade e a integridade do processo de seleção é destacada, embora a mãe tenha optado por retirar-se com seu filho.

As reações ao vídeo não demoraram a chegar, acumulando 1565 likes e mais de 250 comentários até o momento. Entre as mensagens recebidas, há a diversidade de opiniões, entre as quais destacam-se: "Ah, se minha mãe tivesse vindo às minhas entrevistas, teria me livrado de algumas empresas tóxicas que, por inexperiência, não consegui prever”, “recentemente recebemos uma ligação de uma mãe para deixar o currículo porque o filho (de 25 anos) estava jogando tênis de mesa e ela queria saber onde poderia enviar o currículo por ele”, “um antigo chefe meu, ao entrevistar um candidato, apareceu sua esposa para supervisionar onde seu marido estava se metendo, para ver se ela dava permissão".

Alguém disse: “Quando tinha 17 anos, fui sozinha para uma entrevista e quando cheguei ao local pensei: deste lugar não saio com todos os meus órgãos, mas há coisas que precisam ser feitas sozinhas”. Alba respondeu: “Hahaha, é verdade! E tenho certeza de que enfrentar isso sozinho foi uma grande lição para você”.