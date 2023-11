Professora descobre que presente de Natal é feito com leite materno

Uma professora de escola primária, conhecida como Mr. P, compartilhou em seu podcast Two Mr Ps in a Pod(Cast) uma história surpreendente sobre um presente de Natal que ela recebeu dos pais de um aluno. Este presente, aparentemente comum, revelou-se extraordinário, deixando todos perplexos na comunidade escolar.

Ao ler um e-mail de um professor anônimo, Mr. P revelou que o presente em questão era uma barra de sabonete. No entanto, a reviravolta inusitada veio meses depois, quando a professora, junto com seu parceiro, percebeu que o sabonete era feito com o leite materno dos pais do aluno.

O e-mail narrava a experiência da professora: "Certa vez, ganhei de presente uma barra de sabonete e foi apenas na noite dos pais, alguns meses depois, depois que o sabonete foi usado por mim e meu parceiro em casa, a mãe perguntou se eu gostei do presente que recebi. Quando respondi que sim, eles responderam 'bom, foi feito com meu próprio leite materno'".

sherise-van-dyk-unsplash

Sherise Van Dyk/Unsplash

A revelação chocante deixou os irmãos Mr. P incrédulos. Em meio a risos, especularam sobre a continuidade do uso do sabonete pela professora. O episódio foi compartilhado no TikTok, onde a legenda destacava que era "o pior presente de Natal que qualquer professor já recebeu".

A reação online foi intensa, com seguidores expressando horror e surpresa. Um comentário sugeria que a criança responsável pelo presente estaria na "lista negra" dos professores. Outros compartilharam suas próprias experiências estranhas de presentes, revelando a natureza imprevisível e muitas vezes hilariante das lembranças de fim de ano na escola.

Essa história peculiar serve como um lembrete de que, mesmo nos presentes mais inusitados, a intenção por trás do gesto muitas vezes supera a surpresa inicial. No entanto, é seguro dizer que esta professora terá uma história de Natal para lembrar, marcada por um presente que certamente se destaca como o mais singular de todos.