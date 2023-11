Processo de produção de 'substituto vegano' do peru intriga consumidores

Um vídeo recente divulgou o processo de fabricação de um substituto de peru à base de tofu, deixando as pessoas um tanto horrorizadas quanto fascinadas com as imagens.

Com o veganismo ganhando popularidade como uma escolha de estilo de vida, mais pessoas estão buscando alternativas à carne convencional, seja por motivos vegetarianos, veganos ou pescetarianos. Com a proximidade do Natal, muitos procuram opções para substituir o tradicional peru em suas refeições festivas, como levantou o The Mirror.

Uma dessas opções é o 'Tofurky', um substituto de peru à base de tofu e trigo, produzido na fábrica da empresa em Hood River, Oregon, EUA. Embora tenha se mostrado incrivelmente popular, com aproximadamente 7,5 milhões de rolos de 'Tofurky' vendidos desde sua invenção em 1980, o processo de fabricação revelado no vídeo pode surpreender alguns consumidores.

Do Masa à embalagem final

O vídeo mostra o processo, desde a criação do 'masa' (a massa de tofu e trigo) até a montagem final do produto. O aspecto cinza e pouco apetitoso durante a produção gerou reações mistas, com algumas pessoas classificando-o como "a epitome de comida processada" e "revoltante".

Enquanto alguns expressaram desagrado pela aparência do processo industrial, outros destacaram a natureza massiva da produção de alimentos processados. Alguns comentários sugeriram que a reação negativa é influenciada pela falta de familiaridade com o processo de fabricação de alimentos em larga escala.

O debate sobre a estética do processo de produção destaca a importância da transparência na indústria alimentícia, especialmente no contexto crescente do veganismo. O 'Tofurky', apesar das reações mistas, continua sendo uma escolha popular para aqueles que buscam alternativas sustentáveis e éticas para as festas.