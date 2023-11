Pai acusado de matar bebê alega que é por ser "gay, casado e muçulmano"

Um pai acusado de matar seu próprio filho alegou, após sua prisão, que o fez porque é "gay, muçulmano e casado". O incidente chocante, ocorrido em Birmingham, foi registrado por câmeras de segurança, incluindo o momento em que proferiu a frase específica "Allahu Akbar", diz o Mirror.

Confissão chocante

Kadees Mohammed, sob custódia policial, admitiu ter matado seu filho, Mohammed Ibrahim, em imagens mostradas durante o julgamento. O réu nega as acusações de homicídio, homicídio culposo e lesões corporais graves, alegando insanidade no momento do crime.

4-month-old Palestinian baby Mohammed Ibrahim suffocated by Israeli teargas at Aida Refugee Camp, N. Bethlehem pic.twitter.com/gXa1QXzKot — Palestine Video (@PalestineVideo) February 9, 2016

O tribunal viu clipes de CCTV mostrando o réu indo à mesquita e mensagens preocupantes enviadas antes do crime. Após uma visita ao hospital, onde expressou pensamentos suicidas, Mohammed cometeu o crime, sendo capturado gritando "Allahu Akbar".

Os advogados de defesa argumentaram que Mohammed não era criminalmente responsável devido à "insanidade" no momento do crime. O júri analisou evidências, incluindo as alegações do réu sobre suas motivações, mas permanece uma dúvida sobre a autoria de assassinato e agressão.

Após a prisão, imagens mostram Mohammed repetindo expressões religiosas enquanto era detido. Ele solicitou reforço sobre sua segurança e exigências sobre sua orientação sexual, religião e estado civil. A confissão do réu de ter matado seu próprio filho acrescenta complexidade a um caso já intrincado.

O incidente provocou consternação na comunidade, com preocupações sobre a saúde mental do réu e a segurança pública. O julgamento continua explorando os eventos que resultaram na tragédia, tentando determinar a responsabilidade legal nos atos do acusado.