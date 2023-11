Mulher dá à luz em avião, surpreendendo passageiros

Em um voo internacional da Pegasus Airlines de Istambul para Marselha, uma gestante teve que improvisar ao entrar em trabalho de parto, surpreendendo todos a bordo com o nascimento inesperado do bebê.

Uma mãe deu à luz a bordo de um voo recentemente, tornando a experiência de voar inesquecível não apenas para ela, mas também para os passageiros que testemunharam o improvável evento. O parto ocorreu durante os preparativos finais para a decolagem, levando os tripulantes a realizar os primeiros socorros antes de realocar a mulher para a parte de trás da aeronave.

O nascimento surpresa encantou os passageiros, que aplaudiram enquanto paramédicos auxiliavam a mãe e o recém-nascido no aeroporto internacional Sabiha Gökçen. Imagens do evento mostram a curiosidade e surpresa dos passageiros, com um passageiro generoso até coletando presentes para a mãe e o bebê.

Ocorrência rara

Embora raro, esse não é o primeiro caso de nascimento a bordo de aeronaves, como trouxe o New York Post. Restrições geralmente impedem gestantes de voar no terceiro trimestre, tornando esses eventos excepcionais. Estatísticas indicam que apenas cerca de um em cada 26 milhões de passageiros vivencia um nascimento durante o voo. Especialistas alertam que, apesar da emoção, o ambiente da cabine não é ideal para partos devido à menor pressão do ar, o que pode dificultar a respiração do recém-nascido.

O bebê e a mãe foram prontamente levados para um hospital próximo para receber cuidados adicionais. Esses eventos extraordinários, embora raros, destacam a imprevisibilidade e a surpresa que podem ocorrer mesmo em meio às rotinas cuidadosamente planejadas de voos internacionais.