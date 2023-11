“Meu pai me assusta”; viraliza triste relato de criança coreana de 4 anos que afirma que seus pais não o amam

Menino coreano em "My Golden Kids" | YouTube

Através das redes sociais, várias histórias de pessoas de todo o mundo foram divulgadas e agora foi a vez de uma criança coreana de 4 anos, que emocionou todos os cantos do mundo cibernético ao revelar que sente que seus pais não lhe dão atenção.

A história foi exibida no episódio 169 do reality show coreano ‘My Golden Kids’, que consiste em pais procurando ajuda de especialistas para resolver diferentes problemas de seus filhos.

Neste caso, o pequeno chamava-se Geum Ji Eun e seus pais o levaram para o espaço após - supostamente - ter ataques de raiva, os quais teriam começado após o nascimento de sua irmã mais nova.

No programa asiático, mostrou como era a dinâmica familiar, onde se podia ver o menor de idade jogando por várias horas na solidão de seu quarto enquanto seus pais estavam com a mais nova ou trabalhando.

No entanto, isso não foi o que mais chamou a atenção dos usuários, mas foi o relato cru de Geum Ji Eun: “Quem você gosta mais, papai ou mamãe?”. “Acho que nenhum deles”, ela começou dizendo.

“Fico sozinho em casa, ninguém brinca comigo (...) Meu pai assusta quando está zangado”, garantiu o menor. Em seguida, confessou que só espera que seu pai o “chame de uma forma carinhosa, docemente”.

Em seguida, eles perguntaram sobre sua mãe e sua resposta foi ainda mais desoladora: “Acho que ela não gosta de mim”.

Reação do painel

Estas inesperadas declarações deixaram o painel do ‘My Golden Kids’ chorando, que entre lágrimas criticaram as atitudes dos pais, pois eles realmente tinham deixado o pequeno Geum Ji Eun de lado.

No final do capítulo, tudo acabou bem para o menor, pois seus pais voltaram a brincar com ele o enchendo de felicidade.