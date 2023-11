‘Matemática moderna? homem fica furioso ao receber conta de dois coquetéis

Um homem ficou completamente furioso após receber de dois coquetéis que havia consumido com um amigo em um bar em Manchester, no Reio Unido, e verificar que a cobrança não fazia o menor sentido.

O britânico e seu amigo resolveram tomar um drink em um bar da cidade, o Sexy Fish, famoso por seus coquetéis sofisticados, e pediram dois coquetéis clássicos de negroni, que no cardápio eram apontados como 9,25 libras cada (R$ 57). Mas quando a conta chegou, com a taxa de serviço, veio 31,78 libras (R$ 196,5). Só os drinks custaram 28 libras (R$ 173). “Ainda não consegui descobrir desde quando 2 vezes 9,25 equivalem a 28. A conta não fazia sentido”, disse o rapaz.

O cliente disse que imediatamente acionou os funcionários, que também não sabiam explicar a discrepância entre os preços e a conta final, mas disseram que usaram um “upgrade de gin” no coquetel, usando uma bebida mais cara para substituir o negroni padrão, por isso houve uma alteração relevante no preço final das bebidas.

O homem classificou a explicação dada pelos atendentes de ‘sorrateira’ e ‘sarcástica’ e disse que em momento nenhum pediu algum gin especial ou de outra marca. “Nós dois ficamos chocados”, afirmou.

No final das contas, a administração do Sexy Fish confirmou que o recibo enviado à mesa dos amigos foi resultado de um “erro de caixa” e já havia sido corrigida no bar.