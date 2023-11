Marido planeja dar carregador de telefone no Natal, deixando esposa desapontada

O clima festivo do Natal nem sempre traz alegria, como uma mulher descobriu ao questionar o presente que seu marido planeja lhe dar este ano. Após anos de esforço na escolha de presentes significativos para ele, ela se viu desapontada ao saber que receberá apenas um carregador de telefone.

Um histórico de desigualdade nos presentes

Casados há cinco anos e juntos por 11, o casal tem dois filhos. A esposa investe tempo e consideração na seleção de presentes para o marido, enquanto ele adota uma abordagem diferente. Nunca pensou em presentes para ela, recusando até mesmo sugestões simples. No passado, ela presenteou-o com itens como uma furadeira, fones de ouvido para jogos e roupas.

pexels-yan-krukau

Yan Krukau/Pexels

A revelação do presente desanimador

A reviravolta ocorreu durante uma conversa sobre o Natal, quando a mulher perguntou ao marido o que ele estava planejando para ela. A resposta, um carregador de telefone, deixou-a perplexa e magoada. Além disso, o marido declarou que no aniversário do casal não haverá presentes, apenas um jantar no restaurante local.

A busca por conselhos na comunidade

Ao compartilhar sua frustração no Reddit, a mulher recebeu conselhos variados. Alguns sugeriram que ela retribuísse o tratamento, deixando de investir esforços nos presentes dele. Outros a encorajaram a gastar o dinheiro consigo mesma, reconhecendo seu próprio valor.

pexels-jeshootscom

JESHOOTS/Pexels

Reflexões e possíveis soluções

A situação levanta questões sobre a importância dos presentes no relacionamento. Enquanto alguns argumentam que a reciprocidade é essencial, outros ponderam se o marido pode ter diferentes valores em relação aos presentes. A comunidade online expressou solidariedade e ofereceu sugestões para lidar com a situação.