Juntas até o fim: após oito décadas de amizade, amigas decidem viver juntas em um asilo

Em 1941, duas meninas de 11 anos, Olive Woodward e Kathleen Saville, cruzaram seus destinos na escola, dando início a uma amizade que transcenderia décadas. Agora, aos 89 anos, essas amigas inseparáveis tomaram uma decisão significativa para garantir que permaneçam juntas durante os seus dias de descanso.

A forte conexão entre Olive e Kathleen é notável devido a alguns detalhes singulares: ambas sempre viveram na mesma rua, e seus maridos compartilhavam o mesmo local de trabalho. Esses laços fundamentais as mantiveram unidas ao longo dos anos.

Após 35 anos de casamento, Kathleen enfrentou a perda do marido em 1989. Durante quase três décadas, ela viveu sozinha até o ano passado, quando tomou a decisão de mudar-se para uma casa de repouso. A amizade duradoura enfrentou um novo capítulo quando Olive, cujo marido falecera em 2004, também optou por viver sozinha antes de se juntar à amiga no asilo.

80 anos de amizade/ Reprodução

Agora, as duas senhoras, as mais idosas na casa de repouso, desafiam as expectativas ao manterem um espírito vibrante que contradiz sua idade avançada. Testemunhas garantem que, apesar de se aproximarem dos 90 anos, Olive e Kathleen exibem a vitalidade e a energia de mulheres na faixa dos 60.

Em um belo gesto, as amigas decidiram compartilhar não apenas memórias, mas também o mesmo espaço na casa de repouso, proporcionando-lhes a oportunidade de envelhecerem juntas, com conforto e companheirismo. Este movimento não apenas reflete a força de sua amizade, mas também revela a importância de cuidar umas das outras na fase mais serena da vida.

Kathleen e Olive creditam a longevidade de sua amizade a um princípio simples: nunca discutir e sempre expressar seus pensamentos. A fórmula aparentemente infalível é evidente no contentamento de Kathleen ao afirmar: “Estou tão feliz que Olive esteja aqui agora.” Uma história que transcende o tempo, celebrando uma amizade que resistiu ao teste dos anos.

