Jovem dorme e fica preso em boate

Todos nós tivemos diversas experiências em saídas noturnas. Entre elas está ficar adormecido devido ao excesso na festa. No entanto, isso pode ser perigoso se não estiver com pessoas de confiança ou em um espaço seguro. Da mesma forma, as anedotas podem se tornar cômicas, como aconteceu com um rapaz da costa equatoriana.

O fato foi registrado no município de Naranjito, na província do Guayas. Um jovem ficou trancado dentro de uma discoteca até o dia seguinte, depois de ter adormecido.

"Coisas que acontecem no Equador, um jovem ficou preso ao adormecer em uma discoteca em Naranjito", é o nome do vídeo que foi divulgado pela conta do X (antes Twitter) da plataforma @NotiViralesEc.

O clip dura um pouco mais de um minuto e trinta segundos, onde se pode ver o jovem em uma das janelas de um centro de diversão noturna da área.

As imagens foram registradas por um dos amigos do jovem que ficou dormindo, que o filma com o seu telefone enquanto ele está olhando para a discoteca.

“Meu amigo Pepe adormeceu na Madison, ele está preso lá”, eles dizem enquanto gravam o momento e se divertem.

De acordo com o que se ouve no clipe, as portas da discoteca estão trancadas com cadeado, por isso o rapaz ficou dentro do local a noite inteira.