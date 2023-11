Estados australianos passam a punir modalidade de estupro

Uma prática inaceitável conhecida como 'stealthing', na qual um parceiro remove o preservativo sem o conhecimento ou consentimento do outro, agora é considerada estupro em vários estados australianos. A lei reconhece a gravidade desse comportamento, que pode expor as vítimas a riscos de DSTs e gravidez não planejada.

Um recente incidente chocante de 'stealthing' revela a necessidade de conscientização sobre essa prática abusiva. Uma mulher, após um encontro, descobriu que seu parceiro havia retirado o preservativo sem o seu conhecimento, expondo-a a sérios riscos de saúde, levantou o New York Post. A vítima, inicialmente surpresa pela ilegalidade do ato, agora incentiva outras mulheres a denunciarem casos semelhantes.

A legislação em vários estados e territórios australianos, incluindo Tasmânia, NSW, Victoria, South Australia, Northern Territory e ACT, agora classifica o 'stealthing' como estupro. O Queensland aprovou um projeto de lei com o mesmo propósito, enquanto a Austrália Ocidental está revisando suas leis de crimes sexuais relacionadas ao 'stealthing'.

O 'stealthing' não apenas expõe as vítimas a riscos de saúde significativos, como também viola a confiança e o consentimento mútuo. A mudança na lei é um passo crucial para reconhecer a seriedade desse comportamento e proteger as vítimas.

Apelo à denúncia

O apelo às mulheres que tenham sido vítimas de 'stealthing' é claro: denunciem. Em um esforço para combater essa prática nociva, as autoridades estão incentivando as vítimas a relatarem casos de 'stealthing'. A conscientização pública sobre a gravidade do problema é fundamental para eliminar essa prática e promover relacionamentos saudáveis e respeitosos.

Em uma era em que a igualdade de gênero e o respeito mútuo são prioridades, a criminalização do 'stealthing' é um passo positivo em direção a relacionamentos mais seguros e consensuais. A mudança na lei destaca a importância de respeitar os limites e a autonomia de cada parceiro, promovendo uma cultura de consentimento e responsabilidade mútua.