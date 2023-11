Especialista, mãe afirma que deveríamos 'recompensar' o comportamento ruim de criança

Uma mãe e consultora em parentalidade, Roma Norriss, compartilhou uma perspectiva controversa sobre como os pais devem lidar com o comportamento inadequado de seus filhos, sugerindo que, em vez de puni-los, eles deveriam ser 'recompensados'.

Roma, residente em Somerset e mãe de dois filhos (15, 12) e madrasta de dois enteados (16, 12), acredita que é mais eficaz dar atenção às crianças em vez de repreendê-las por suas ações. Em sua opinião, punir as crianças pode piorar o problema e afetar sua saúde mental.

Segundo Roma, em vez de punir, é mais benéfico dar às crianças o que elas precisam, geralmente atenção. Ela destaca que as crianças agem muitas vezes em busca de atenção e que fornecer isso pode ser uma abordagem mais construtiva. Ela enfatiza a importância de construir relacionamentos, comunicando que as crianças são amadas, seguras e bem-vindas.

Críticas e defesa

Apesar de sua perspectiva, Roma enfrentou críticas, com alguns pais argumentando que reforçar essas atitudes pode incentivar ainda mais comportamentos em busca de atenção, como trazido em matéria no The Mirror. No entanto, ela discorda dessa visão, destacando que o comportamento das crianças vem de um lugar de inocência.

Roma esclarece que isso não significa ausência de limites, mas sugere que eles podem ser estabelecidos sem ameaças, culpabilização ou repreensões. Ela destaca que uma abordagem mais acolhedora, como um simples "Oops, vem aqui" para uma criança pequena, pode ser suficiente.

A visão de Roma Norriss destaca o constante debate sobre as abordagens parentais, onde diferentes perspectivas sobre punição e recompensa continuam a moldar as práticas educacionais modernas.