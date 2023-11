Depois de se recusar a pagar manicure, mulher morde funcionária do SPA

'Lady Mordidas' causou tumulto ao sair do SPA sem pagar/TikTok 'Lady Mordidas' causou tumulto ao sair do SPA sem pagar/TikTok (TikTok: @mullerperiodista)

Um momento insólito foi vivido recentemente em um spa em Tlalnepantla, Estado do México, quando uma cliente tentou escapar para não pagar uma manicure e atacou com mordidas uma das empregadas.

O jornalista Osvaldo Müller informou que a mulher - identificada com o nome de Edith - e sua filha chegaram ao local D'uñas Santa Mónica, localizado em Las Margaritas, para fazer as unhas de acrílico.

De acordo com o comunicador mexicano, as manicures terminaram primeiro o serviço na jovem, que saiu do estabelecimento e esperou a mãe no carro em que teriam chegado juntas.

Assim que o procedimento em Edith foi concluído, a agressora mostrou-se muito irritada com o resultado e expressou o seu descontentamento com o serviço recebido antes de sair da sala sem pagar.

Assim foi o ataque da ‘Lady Mordidas’

Uma das empregadas decidiu seguir a usuária e pedir-lhe que pagasse a dívida pelos serviços, mas ela se recusou e a atacou. No empurra-empurra, a mulher mordeu o braço de uma das trabalhadoras.

A polícia chegou ao local e não é de admirar, pois Edith arrancou um pedaço de pele desta empregada que só estava trabalhando, explicou Müller em um vídeo publicado em sua conta do TikTok.

No final, o repórter assegurou que eventualmente concordou em pagar, mas, no momento de passar sua cartão, não tinha fundos. "Ela dizia que tinha muito dinheiro, que era muito influente", acrescentou.

“Ela fez um papel ridículo e teve que chamar um familiar para que a resgatasse”, revelou. Por fim, advertiu: “Tenham muito cuidado porque dizem que é o modus operandi desta mulher”.

O jornalista batizou a agressora como ‘Lady Mordidas’ pelo ataque protagonizado, um apelido do qual os usuários nas redes sociais rapidamente ecoaram ao comentar sobre o inédito sucesso.

“Esse é o modus operandi de muitas pessoas, dizem que não gostaram e não querem pagar”, comentou um internauta. “E nada aconteceu. Ficou impune... Espero que as autoridades façam alguma coisa”, disse outro.