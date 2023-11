Cigarro eletrônico explode: motorista de caminhão sofre queimaduras graves

Um motorista de caminhão, Mike Calver, passou por momentos perigosos quando seu cigarro eletrônico explodiu, causando queimaduras graves em sua mão, barba e roupas. O incidente ocorrido em 29 de outubro destacou os riscos associados a esses dispositivos populares, diz o Mirror.

O incidente chocante

Enquanto trocava a bateria do cigarro eletrônico, Mike Calver, de 38 anos, sofreu uma explosão que incendiou sua mão. O vídeo do incidente mostra Mike correndo para apagar as chamas. Sua esposa, Leanne Calver, foi levada imediatamente ao hospital, onde cirurgiões plásticos trataram seus ferimentos.

Lorry driver's hand bursts into flames as exploding e-cigarette sticks to skin https://t.co/k1vqs9Ksbb pic.twitter.com/RLD2RMLV0k — The Mirror (@DailyMirror) November 21, 2023

Após o ocorrido, Mike ainda traz cicatrizes e está se recuperando dos procedimentos realizados. Ele compartilha sua experiência para alertar sobre os perigos dos cigarros eletrônicos, enfatizando a rápida ocorrência de acidentes como esse.

O cigarro eletrônico e as baterias foram adquiridos na Amazon em setembro. Durante a configuração do dispositivo, a bateria explodiu, resultando em queimaduras graves. A ação rápida de Leanne em apagar o fogo e levar Mike ao hospital foi crucial para seu tratamento.

Mike, que recebe auxílio-doença enquanto se recupera, destaca a importância de conscientizar as pessoas sobre os perigos dos cigarros eletrônicos. Ele expressa sua sorte para não ter danos mais graves e destaca que acidentes como esse podem ocorrer rapidamente.

O caso de Mike serve como um alerta para a segurança ao lidar com dispositivos eletrônicos. Ele espera que sua experiência sensibilize as pessoas sobre a necessidade de prevenir o uso de cigarros eletrônicos para evitar acidentes graves.

Após várias consultas de cirurgia plástica, Mike está em processo de recuperação. Ele destaca que não precisa de um enxerto de pele e compartilha sua experiência para encorajar outros a considerar os riscos associados ao uso desses dispositivos.