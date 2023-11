O início de novembro foi bem agitado para o Corpo de Bombeiros do Condado de Maury, em Columbia. O grupo de Tennessee, nos EUA, ficaram sabendo de um grande animal preso em um buraco de lama próximo e resolveram agir rapidamente. Se tratava de um cavalo. Relato extraído do portal The Dodo.

Quando avistaram o animal preso no buraco, sabiam de início o desafio que estava por vir. Além de tirar o cavalo da lama, o objetivo era fazer tudo isso com segurança.

“Sabíamos que seria um resgate longo e desafiador”, disse Jeff Hardy, diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Maury, ao The Dodo.

Diversos departamentos do condado tiveram que despachar equipes de resgate e equipamentos para o local. Isso se deu pela dificuldade de socorrer o grande cavalo do banho de lama.

Os grupos de socorristas usaram madeira compensada para reforçar as áreas em torno do cavalo. Assim, facilitaria cavar ao seu redor para a remoção. Os grupos seguiram por cinco horas e meia cavando, sem a pretensão de desistir.

Resultado compensatório

Depois de muita insistência, as equipes de resgate conseguiram obter um espaço para amarrar um arnês na barriga do animal e o puxaram cuidadosamente para um lugar seguro. Todos ficaram admirados e aliviados ao perceber que o animal finalmente estava livre.

Animal é encontrado se afogando em buraco de lama e se torna desafio para socorristas (Reprodução/Facebook)

“Todos ficaram aliviados porque o cavalo finalmente estava livre e bem”, disse Hardy. “O cavalo levou cerca de uma hora para recuperar as forças [e] se mover sozinho novamente. Você poderia dizer que o cavalo também ficou aliviado.”

Após seu resgate, o cavalo tomou um banho e passou por avaliação veterinária, a fim de analisar se havia ferimentos. Já em sua casa, a mobilidade do cavalo estava 100%.

“O cavalo está bem, de acordo com os proprietários”, disse Hardy. “Ele voltou ao normal.”