Sem carne, sem casamento: noiva contempla cancelar união devido a disputa sobre cardápio

Uma noiva está considerando cancelar seu casamento com seu noivo após uma série de discussões sobre o cardápio da festa.

Os casamentos são eventos para celebrar a união de duas pessoas e suas famílias. Este momento marca o início de uma nova fase na vida do casal. Contudo, para uma noiva em particular, a experiência tornou-se um questionamento de seu relacionamento após uma série de desentendimentos relacionados ao catering.

A mulher em questão está noiva de um vegano, e isso nunca foi um problema em seu relacionamento, mesmo quando começaram a cozinhar juntos em casa. No entanto, após o pedido de casamento, algo mudou. Durante o planejamento do casamento, o noivo expressou desconforto em servir carne na recepção, alegando que muitos de seus familiares são veganos e ficariam "ofendidos até mesmo em estar perto de carne".

Ela explicou: "Ele permite carne em nossa casa, então não faz sentido para mim que ele queira proibi-la do nosso casamento. Sei que meus amigos e familiares ficarão infelizes com a ideia de participar de um jantar vegano - mas quando levantei isso, ele fez parecer que apenas a opinião da família dele importa."

A maneira "teimosa" como ele lidou com o problema realmente chateou a noiva, que agora teme ter cometido um terrível erro concordando em se casar com ele e está considerando cancelar tudo.

Casal-Separado-Rene-Asmussen-3

Rene Asmussen / Pexels

A conselheira dá um alerta

A autora de best-sellers Jane Green respondeu ao dilema da noiva em sua coluna no Daily Mail. Ela afirmou que o problema vai além do veganismo, sendo um indicativo de problemas mais profundos no relacionamento, especialmente porque o casamento deve envolver compromisso.

Green aconselhou a mulher, destacando que o cerne da questão não é o veganismo em si, mas o fato de que ele não está disposto a considerar um compromisso quando metade dos convidados são carnívoros. Ela também expressou surpresa com a postura dele, considerando que ele permite carne em sua casa.

Ela concluiu: "Este casamento diz respeito a ambos, e ambos têm necessidades igualmente importantes. Se ele não estiver disposto a comprometer, sugiro que você pode ter descoberto sua falha fatal. Seja muito grata por ter descoberto antes de se casar, em vez de depois."