Procedimento trágico: "esteticista do Instagram" causa morte de mãe de 28 anos

Uma mãe de 28 anos, identificada como Dilber, perdeu a vida duas semanas após um procedimento de preenchimento labial realizado por uma "esteticista do Instagram". Médicos alertam sobre os perigos dos procedimentos cosméticos amadores, enquanto a família acusa negligência médica, diz o Mirror.

Fatalidade após procedimento

Dilber, residente em Viena, Áustria, faleceu após pagar 180 euros por um preenchimento labial. Ela começou a sentir dores de cabeça logo após o procedimento, indicando uma possível ocorrência fatal. Seu marido levou às pressas para o hospital, onde os médicos, inicialmente, se recusaram a internar.

Instagram beautician's 'botched' lip filler job ends in death of mum, 28https://t.co/RsXlN2iXe3 pic.twitter.com/TqRhguMxAQ — The Mirror (@DailyMirror) November 21, 2023

Com gânglios linfáticos gravemente inchados, indicativos de infecção, os médicos instruíram que sua condição melhoraria em casa. No entanto, Dilber foi internado em 13 de outubro, falecendo no dia seguinte devido a uma insuficiência cardíaca. Sua família acusa os médicos de negligência e reclama respostas.

Uma esteticista, uma loira eslovaca desconhecida, desapareceu após o procedimento. A diretora do Hospital Donaustadt aponta indicativos de uma doença autoimune superficial, possivelmente relacionada ao procedimento estético.

O diretor do hospital enfatiza os riscos relacionados a "medicamentos amadores" e insta contra procedimentos cosméticos realizados por não profissionais. Na Europa, os preenchimentos dérmicos são considerados dispositivos médicos, sujeitos a uma regulamentação diferente do Botox. Especialistas no Reino Unido pedem normas rigorosas para procedimentos estéticos.

O trágico episódio destacou os perigos potenciais de procura de tratamentos estéticos não regulamentados. A família busca justiça, enquanto médicos e autoridades instam à consciência sobre os riscos associados aos procedimentos realizados por profissionais não envolvidos.