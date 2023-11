Noiva afirma que a infidelidade do pai foi determinante para não o querer em seu casamento

Uma jovem decidiu buscar apoio no Reddit depois de tomar uma decisão sobre seu casamento. Após seu pai se casar com a amante, ela decidiu que ele nem mesmo ficará sabendo que ela se casará.

Sem se identificar, a jovem noiva conta que o histórico de infidelidade do pai é algo recorrente, sendo que a primeira traição aconteceu quando ela tinha 3 anos de vida. Na época, a mulher acabou engravidando e dando à luz uma menina. Depois, quando ela tinha 11 anos, sua mãe estava grávida de seu irmão mais novo e o pai voltou a ter comportamentos estranhos.

“Ela descobriu a nova traição três anos depois que meu irmão nasceu e o expulsou de casa. Mesmo morando em outro lugar ele era um pai presente e me visitava todos os dias. Ele sempre cuidava de mim, mas depois que minha mãe engravidou novamente, ele nos colocou em segundo plano”.

“Ele raramente vinha nos visitar e se tivéssemos sorte nos levava para comer algo. Ele sempre dizia não ter dinheiro para pagar a pensão”, revela a jovem.

Uma decisão dele determinou a escolha

A jovem então revela que dois anos depois o pai contou a sua mãe que se casaria com a amante, algo que a jovem ouviu e decidiu esperar que o pai conversasse com ela.

“Eu fiquei esperando por um convite que nunca aconteceu. Perto do casamento eu liguei a ele e perguntei se poderíamos sair no dia que ele deveria se casar, mas ele recusou dizendo estar ocupado. Eu entendi ali que ele não iria me contar ou convidar”.

“Seis meses depois eu fui direta e perguntei a ele o motivo de não ter me contado do casamento, e ele falou que tinha medo da minha reação. Depois se ofereceu para me apresentar a minha esposa, algo que ele fez como uma surpresa no meu aniversário de 18 anos, deixando todos desconfortáveis”.

“Em 4 meses eu vou me casar e decidi que não quero convidar meu pai para o meu casamento. Minha mãe me perguntou se ele iria me levar ao altar, e eu disse que ele nem será convidado. Ela ficou irritada e disse que não posso excluir ele de um acontecimento importante na minha vida, e que estou sendo rancorosa. Estou começando a considerar convidar meu pai, meu noivo acha que estou exagerando, mas não sei. Estou errada?”, questiona a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada principalmente porque o pai, mesmo presente, negligenciou suas emoções.

“Você não agiu errado ao se recusar a convidar o seu pai. Ele agiu feito um idiota ao esconder o casamento de vocês”, comentou uma pessoa.

“Seu pai te abandonou emocionalmente, não foi errado se recusar a convidá-lo”, finalizou outra.