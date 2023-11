Mulher rompe com marido que deseja apenas filhos homens e rejeita as trigêmeas que têm

Uma mulher decidiu se divorciar do marido após ele admitir que só desejava filhos homens, mesmo após o nascimento de trigêmeas do sexo feminino. Ela alega que ele finalmente mostrou suas verdadeiras cores, e ela não quer criar uma família nesse tipo de ambiente.

O casal ficou radiante ao descobrir que seu primeiro filho seria um menino, um desejo antigo do marido. No entanto, a tragédia os atingiu quando a criança nasceu morta. O marido reagiu com raiva, pois desejava ardentemente um filho e, quando a esposa engravidou novamente, tiveram trigêmeas, todas do sexo feminino. Ele alegou que ela deveria lhe dar "pelo menos um filho" porque ela "matou" o primeiro.

Diante da reação do marido em relação às filhas, a mulher decidiu agir rapidamente. Planeja se mudar para a casa de seu irmão e seu marido, onde terá um quarto próprio e um berçário para as trigêmeas. Ela acredita que viver com o irmão proporcionará um ambiente estável para suas filhas.

Casal-Separado-Timur-Weber-2

Timur Weber / Pexels

A gratidão por um novo começo

Ela planeja permanecer com o casal até que as crianças estejam mais velhas para frequentar a creche, que seu cunhado se ofereceu para pagar. A mulher espera encontrar um emprego, economizar dinheiro e, eventualmente, se mudar para um lugar agradável para ela e suas filhas.

A mulher expressou gratidão ao casal pelo apoio e carinho, considerando-os verdadeiros "anjos". Após o marido retornar da igreja e perceber que a maioria de suas coisas havia ido embora, ele a contatou com raiva. No entanto, o cunhado interveio, oferecendo pagar a terapia para o marido lidar com o luto pelo filho e pedindo que ele a deixasse em paz.

Até o momento, o marido não tentou entrar em contato com a mulher, e ele ainda não respondeu à oferta de terapia do cunhado, segundo trouxe o The Mirror. Comentários de apoio na postagem online enfatizaram a importância de seguir em frente e lembraram a mulher de não ceder a tentativas de manipulação.