Mulher é criticada por dormir durante voo: ‘Pensaram que eu estava morta’

Uma mulher decidiu usar o Reddit para compartilhar um relato inusitado a respeito de sua última viagem de avião. O que para ela era algo comum, para outros passageiros acabou se tornando uma situação desconfortável.

Sem se identificar, a mulher conta que recentemente precisou fazer uma viagem a trabalho, e que estranhou ao chegar na poltrona reservada e se deparar com uma mãe e seu filho sentados nos assentos da janela e do corredor, deixando o seu lugar livre no meio.

“Eu perguntei a ela se eles estavam nos assentos desejados e ela confirmou, disse que era isso mesmo, e eu aceitei”.

“Assim que decolamos eu fiz a minha ‘rotina de voo’, na qual tomei um Dramin para dormir, coloquei minha máscara de olhos e meus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Depois disso, me enrolei no cobertor e me aconcheguei no travesseiro”.

“Tenho um sono pesado, e quando tomo remédios que me deixam com mais sono, a situação fica ainda pior”, revela a mulher.

Ela assustou os passageiros

Sem acreditar que sua atitude causaria problemas a outros passageiros, a mulher apenas garantiu que um alarme a acordasse aproximadamente 20 minutos antes do avião pousar.

No entanto, assim que acordou ela foi surpreendida pela reação da mãe sentada ao seu lado.

“A mãe na mesma hora disse: ‘Ah! Então agora você acorda!’, e eu fiquei confusa enquanto ela fazia algum comentário grosseiro sobre achar que eu estava morta”.

“Depois disso eu fiz uma piada falando que me sinto morta quando preciso voar e ela ficou com raiva e começou a dizer que eu fui mal-educada ao impedir que ela conseguisse ter contato com o filho durante o voo”.

“Eu realmente não sei o que pensar sobre isso e como estava zonza do remédio, eu deixei passar, mas agora estou me questionando se é errado dormir desta forma em um voo”, finaliza a mulher.

Rapidamente, as diversas pessoas que interagiram com a publicação fizeram questão de acalmar a mulher.

“Não tem nada de errado em dormir durante uma viagem de avião! Você ainda questionou a mãe sobre a escolha dos assentos e ela não disse nada”, comentou uma pessoa.

“Algumas pessoas escolhem os assentos do corredor e da janela na esperança de que a poltrona do meio fique vazia. Ainda assim, você não agiu errado ao dormir durante a viagem”, finalizou outra.