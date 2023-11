Mulher dá 'revanche mesquinha' a golpista que pediu 400 libras em vale-presente iTunes

Tiffany Wright não podia acreditar quando o conhecido pastor Father Jim Deiters entrou em contato pedindo que ela comprasse um vale-presente iTunes de 400 libras para salvar uma alma. Não podia acreditar porque definitivamente não era ele, então ela decidiu se vingar, como trouxe o The Mirror.

Compartilhando sua vingança online, Tiffany Wright revelou como ela enganou um fraudador se passando por uma figura respeitável, o padre Father Jim Deiters. Postando a troca de e-mails nas redes sociais, tudo começou quando o Pe. Jim entrou em contato com Tiffany pedindo sua ajuda.

Ao entrar na brincadeira, ela perguntou como poderia ajudar e recebeu a informação de que ele precisava de um vale-presente para ajudar um amigo que estava no hospital. Infelizmente, o amigo de Father Jim estava em seu leito de morte, e a única coisa que poderia ajudar sua passagem para o céu era um vale-presente iTunes de 400 libras.

Celular-PhotoMIX-Company-Pexels-1

PhotoMIX Company / Pexels

Os detalhes da vingança

Após oferecer um endereço de e-mail, Father Jim não perdeu tempo, enviando um acompanhamento para Tiffany apenas 30 minutos depois, perguntando pelo vale-presente. No entanto, ficou claro que Tiffany estava enfrentando problemas próprios, explicando que seu gato não estava bem e ela estava cuidando dele.

Após algumas tentativas de Father Jim para obter o vale-presente, Tiffany aproveitou a oportunidade para irritar um pouco mais o golpista. Ela afirmou que precisava esperar seu filho Balthazar voltar para casa para levá-la. Father Jim, mesmo sendo um homem de Deus, aparentemente começou a ficar irritado.

Em um momento cômico, Tiffany disse que tinha o endereço errado da enfermeira, expressou preocupação sobre Balthy se afastar da religião e perguntou se Father Jim conhecia um bom remédio para a diarreia de seu gato. Após mais idas e vindas, Father Jim quase perdeu a paciência e começou a usar letras maiúsculas para se expressar.

Homem-preocupado-Andrew-Neel-Pexels-1

Andrew Neel / Pexels

A revanche hilarante

Para dar sua revanche mesquinha, Tiffany encerrou a conversa com o padre dizendo: "Eu não tenho mais o cartão. Mas! Tenho boas notícias para você. Anotei o código: Êxodo 20:15."

Para quem não está familiarizado com a Bíblia, Êxodo 20:15 diz: "Não furtarás". As pessoas que leram a hilária troca de e-mails de Tiffany no Reddit ficaram encantadas com sua revanche. Um comentarista escreveu: "Vim aqui para dizer isso. Ri muito quando olhei." Outro acrescentou: "Faz tempo que não vejo um bom golpe por e-mail. Adorei o 'louvado seja Alá' inserido." E outra pessoa compartilhou: "Esse é o golpista mais preguiçoso de todos os tempos 'ei, o que há, me responda, preciso de dinheiro do iTunes'."

O verdadeiro Father Jim Deiters é um respeitado pastor com bacharelado em Administração de Empresas pela St. Thomas University em St. Paul, Minnesota, e mestrado em Divindade pelo Mundelein Seminary em Chicago. Ele não envia e-mails pedindo vales-presente iTunes.