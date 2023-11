Mortes por calor podem quadruplicar, alerta relatório

Na última terça-feira (13/11), o renomado periódico médico The Lancet divulgou seu oitavo relatório anual, revelando impactos alarmantes do aquecimento global na saúde mundial. O estudo aponta que as mortes relacionadas ao calor podem aumentar 4,7 vezes nas próximas três décadas se as temperaturas continuarem a subir.

A ameaça climática

Especialistas destacam que ondas de calor mais frequentes podem levar a um aumento significativo na insegurança alimentar, afetando 525 milhões de pessoas entre 2041 e 2060. Os riscos não se limitam apenas à falta de alimentos; o aumento da desnutrição em escala global é iminente. Os autores do relatório expressam preocupação, declarando que "o mundo está avançando na direção errada".

Tandem-x-Visuals-Unsplash

Tandem X Visuals/Unsplash

Alerta ignorado

Produzido por 100 especialistas de 52 instituições, incluindo a OMS e a OMM, o relatório ressalta a negligência das autoridades em relação aos alertas anteriores sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde. A situação, longe de ser controlada, continua a piorar.

Pexels-Markus-Spiske

Markus Spiske/Pexels

Riscos reais

Em 2022, as pessoas foram expostas a uma média de 86 dias de temperaturas perigosas para a saúde, sendo 60% atribuídos às alterações climáticas causadas pelo homem. Os idosos, em particular, enfrentam um aumento significativo nas mortes relacionadas ao calor, com um aumento de 47% na última década, de acordo com o Metrópoles.

Pexels-Mehmet-Turgut-Kirkgoz

Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels

Perdas econômicas e aumento de doenças

A exposição ao calor também resultou na perda de 490 bilhões de horas de trabalho em 2022, um aumento de 42% em relação à década anterior. Além disso, o aumento da temperatura dos mares favoreceu a proliferação de bactérias perigosas, como a Vibrio, causando doenças e mortes desde 1982.

James-Day-Unsplash

James Day/Unsplash

"Ao projetar um mundo 2°C mais quente, revelamos um futuro perigoso. É um lembrete sombrio de que os esforços de mitigação até agora têm sido inadequados para proteger a saúde e a segurança das pessoas", alerta Marina Romanello, diretora executiva da Lancet Countdown na University College London (UCL). O relatório destaca a necessidade urgente de ações mais robustas para enfrentar a crise climática e proteger a saúde global.