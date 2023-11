Médico alerta: estamos usando papel higiênico de forma errada e isso pode ser um risco à saúde

Apesar de ser algo que a maioria das pessoas usa diariamente, alguns médicos afirmam que estamos utilizando papel higiênico de maneira errada, e esses erros podem estar causando problemas sérios para a nossa saúde.

Você pode pensar que já dominou a arte de se limpar após usar o banheiro, mas, de acordo com alguns médicos, você pode estar fazendo isso de maneira incorreta ao longo de toda a sua vida.

Lamentamos ser portadores de más notícias, mas, apesar de passarmos em média três horas no banheiro por semana, nossa técnica de limpeza pode precisar de ajustes. E, ao que parece, os erros que cometemos podem estar colocando nossa saúde em risco.

Um dos principais equívocos que as pessoas cometem com o papel higiênico é limpar de trás para frente. No entanto, fazer isso pode expô-lo a bactérias prejudiciais e infecções. A recomendação é limpar de frente para trás, ou seja, da direção da uretra em direção ao ânus.

A ginecologista Alyssa Dweck explicou à Health: "Há muito mais bactérias na área retal; é por isso que você deve evitar arrastar o papel higiênico na direção oposta em direção à sua uretra. Trazer essas bactérias para a frente pode contribuir para uma infecção do trato urinário (ITU)."

Papel-higienico-e-familia-Elina-Fairytale-Pexels-1

Elina Fairytale / Pexels

Quantidade certa

Outro erro comum é o uso excessivo ou insuficiente de papel higiênico. Existe uma quantidade ideal para garantir uma limpeza adequada, ao mesmo tempo em que é econômica e evita o entupimento do vaso sanitário.

Segundo Martin Richards, Diretor de Especialistas em Tecnologia Higiênica na SMARTi Environmental, a média ideal é usar cerca de 10 folhas de papel higiênico por visita ao banheiro. Ele acrescentou: "Obviamente, isso pode depender amplamente se é um número um ou número dois, mas, essencialmente, evite enrolar muitas folhas de papel higiênico na mão, pois isso pode ser um desperdício."

Infelizmente, de acordo com o fabricante de papel higiênico Cushionelle, a pessoa média usa cerca de sete folhas por vez, o que pode ser considerado excessivo. Independentemente disso, é essencial continuar limpando até que a área anal esteja completamente limpa, pois qualquer resíduo deixado para trás pode causar coceira.

Os médicos também desaconselham o uso de papel higiênico perfumado, pois, apesar do aroma agradável, corantes e produtos químicos presentes podem causar problemas de saúde. Catherine Rall, uma nutricionista registrada que trabalha com a empresa de bem-estar vaginal Happy V, afirmou: "Para que o papel higiênico tenha fragrância, são usados produtos químicos, e esses produtos químicos não são bons para o seu corpo."

Dobre em vez de amassar

Outra consideração importante é a técnica ao usar papel higiênico. Se você está acostumado a amassar o papel, pode ser hora de reconsiderar. Randall Higgins, um farmacêutico e especialista em cuidados com a pele da Good Glow, afirma que dobrar não apenas reduz a quantidade de papel higiênico necessária, mas também proporciona uma superfície suave que "aumenta a higiene".

Por último, embora tenhamos sido instruídos desde a infância a lavar as mãos após ir ao banheiro, o Instituto Nacional de Saúde sugere que você também faça isso antes de se limpar. Isso visa evitar problemas de saúde, como infecções do trato urinário (ITU).