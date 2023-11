Manga: a superfruta que potencializa performance no treino

A manga, conhecida por seu sabor doce e exótico, revela-se não apenas uma delícia tropical, mas também um aliado poderoso para atletas em busca de desempenho otimizado. A nutricionista Adriana Santamaria, da renomada Clínica Sculpté, destaca os múltiplos benefícios dessa fruta em um contexto de dieta equilibrada e prática esportiva.

O poder da manga no pré e pós-treino

Segundo Adriana Santamaria, a inclusão de aproximadamente 130g de manga, o equivalente a uma xícara da fruta picada, no pré ou pós-treino, é uma escolha inteligente para atletas de diversas modalidades. Além de ser uma fonte rica em fibras e carboidratos, a manga desempenha um papel vital no fortalecimento do sistema imunológico e na redução de processos inflamatórios, contribuindo para uma recuperação eficaz a nível sistêmico.

Manga como aliada em qualquer hora do dia

É importante ressaltar que não há restrições quanto ao consumo de carboidratos durante o dia ou a noite. Portanto, a manga surge como uma sugestão versátil para integrar sua alimentação, especialmente pela sua capacidade de fornecer energia essencial para a prática esportiva e facilitar a recuperação muscular e articular, de acordo com o Metrópoles.

Rica em vitaminas e minerais

A nutricionista enfatiza que a manga não é apenas uma fonte de energia, mas também uma potência em termos de vitaminas e minerais. Esses elementos desempenham um papel fundamental no suporte ao sistema imunológico e na promoção da ação anti-inflamatória, contribuindo para uma recuperação mais rápida e eficiente após o esforço físico.

Em resumo, a manga vai além do prazer gustativo, transformando-se em um recurso valioso para quem busca maximizar seus resultados nos treinos. Ao incluir essa fruta tropical em sua dieta, você não apenas desfruta de uma explosão de sabor, mas também investe em sua saúde e desempenho esportivo.