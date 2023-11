Mãe rotulada de 'gênio' por esconder envelope misterioso com decorações de natal

O plano genial de uma mãe se tornou viral depois que ela revelou detalhes de um envelope misterioso escondido junto com suas decorações de Natal.

As festas de Natal são um momento de doação, onde expressamos nosso amor e apreço pelos entes queridos. Enquanto é tradição presentear outras pessoas, uma mulher australiana decidiu presentear seu "eu" do futuro ao esconder algo especial.

Ela compartilhou no Facebook o conteúdo do envelope, admitindo que havia esquecido completamente dele, tornando a surpresa ainda melhor. "Decorando minha árvore e totalmente esqueci que fiz isso!!", legendou uma foto de um envelope vermelho rotulado como 'Fundo para delivery! Feliz Natal!' Dentro, havia $60 (£31).

Ao perceber o quão cansativo foi organizar o Natal no ano anterior, ela guardou o dinheiro no envelope para que no próximo ano não precisasse fazer o jantar, apenas pedir comida. No entanto, houve um contratempo: "Tenho que dizer, os deliveries eram mais baratos no ano passado, claramente, julgando pelos $60 que coloquei no envelope!" ela acrescentou ao The Mirror.

Natal-decoracao-svetlanabar-Pixabay-4

svetlanabar / Pixabay

Reação positiva

As pessoas adoraram a ideia, com comentários como "Isso é ótimo, com certeza vou fazer isso quando guardar a árvore" e "Que ideia fabulosa, parabéns!"

Existem várias dicas e truques de Natal circulando atualmente. Uma mulher compartilhou recentemente uma ideia genial para desmontar sua árvore em questão de segundos, facilitando também sua montagem em dezembro. Outra mãe apresentou seu próprio truque de armazenamento de árvore de Natal no Facebook, que envolve envolver a árvore em filme plástico antes de guardá-la.

É claro que essas ideias são úteis apenas se você tiver espaço suficiente para armazenar a árvore durante todo o ano, mas, se tiver, podem economizar muito tempo e discussões.