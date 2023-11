Mãe manda a filha embora de casa após novo marido se engraçar com ela

Uma mãe tomou uma decisão extrema ao pedir que sua filha deixasse a casa após descobrir que seu novo marido estava atraído por ela.

A mãe, casada com um homem de 63 anos há quatro anos, enfrentou um dilema complexo quando seu marido admitiu estar atraído por sua filha de 23 anos. A jovem, que já enfrentava dificuldades com sua identidade após ser vítima de bullying na escola e lidar com o trauma do divórcio de sua mãe, viu a situação agravar-se.

A tensão começou quando o novo marido começou a agir de forma distante, e a filha reclamou de seu olhar persistente. O conflito culminou em uma discussão acalorada, revelando a atração do marido pela jovem. Ele justificou seu desconforto ao redor dela, referindo-se a ela como uma "tentação ambulante" e admitindo evitar intimidade com a esposa por esse motivo.

A mãe, uma mulher de 55 anos, reconheceu as complexidades em seu relacionamento com a filha, que lida com um transtorno de identidade e é do tipo introvertida e criativa. A situação se tornou insustentável quando a jovem passou a comer sozinha, evitando o desconforto das refeições com o padrasto.

Homem-e-mulher-conversando-Edmond-Dantes-Pexels

Edmond Dantès / Pexels

Decisão drástica

Diante da resposta inadequada e desconfortável do marido em relação à filha, a mãe sentiu-se compelida a tomar uma decisão drástica. Ciente de que algo precisava mudar antes que a situação saísse de controle, ela forneceu dinheiro à filha para se hospedar em um hotel temporário e recomendou o uso dos recursos financeiros e habitacionais de emergência da faculdade.

A mãe esclareceu que não está abandonando a filha, mas sim tentando entender a situação e salvar seu casamento. Em meio à controvérsia, ela expressou a necessidade de tempo para processar os eventos e ponderar sobre o futuro.

Segundo o The Mirror, as respostas ao post refletiram a indignação em relação ao comportamento da mãe e repulsa diante da resposta inapropriada e perturbadora do marido. Muitos argumentaram que a mãe deveria ter notado que a filha precisava de ajuda psicológica e repreenderam a mãe por não priorizar o bem-estar da filha.

Uma usuária comentou: "Você poderia ter retirado sua filha da escola. Poderia ter ido imediatamente ao diretor. Poderia ter percebido e providenciado ajuda imediata para a saúde mental dela. Mas não fez nada disso. Poderia ter dito ao seu marido: 'Eca. Você está doente', e o mandado embora, reunindo sua filha ferida e prometendo protegê-la. Mas, não fez nada disso."